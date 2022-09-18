Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван.

Источник: News.am, "Радио Свобода"

Детали: Самолет со спикером приземлился в международном аэропорту "Звартноц", где ее встретили спикер парламента Армении Ален Симонян и Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси.

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Визит продлится до 19 сентября. За это время Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками.

Отмечается, что это первый визит Пелоси в Армению. Она стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.

Напомним: Ожидается, что визит Пелоси будет важным политическим сигналом поддержки Соединенными Штатами Армении в конфликте с Азербайджаном, а также наследием спикера, которая, скорее всего, уже не будет возглавлять Палату представителей после выборов в ноябре.