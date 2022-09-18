Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

WSJ: Закуплені Росією іранські дрони-камікадзе несуть нові загрози для українських військ

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 03:30
ФОТО: СтратКом ЗСУ

Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників "Шахед-136", які нещодавно закупила: "Шахед-136" за минулий тиждень здійснили кілька  руйнівних ударів по Харківській області.

Джерело: командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін у WSJ

Деталі: Минулого тижня над позиціями української бронетанкової та артилерійської техніки на північному сході Харківської області почали з'являтися трикутні безпілотники "Шахед-136", перефарбовані в російські кольори та перейменовані на "Герань-2".

За словами українського командира, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються у свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два БТР.

WSJ пише, що це перше широкомасштабне розгортання іноземної системи озброєння з початку війни.  За словами Кулагіна, перед цим широкомасштабним застосуванням "Шахедів" минулого місяця Росія провела випробування, завдавши удару по поставленій США 155-мм гаубиці М777. За його словами, ще один іранський безпілотник вийшов з ладу та був знайдений.

Іранські безпілотники в основному розгорнуті в Харківській області. Кулагін сказав, що росіяни втратили перевагу в артилерії, і тому почали вдаватися до цих безпілотників. Вони відносно малі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО. Кулагін сказав, що сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні досконаліші технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати постачання іранських безпілотників до Росії.

WSJ пише, що використання Росією Shahed-136 в Україні, зокрема, вказує на недоліки   російської програми безпілотників, яка не змогла зрівнятися з вогневою міццю озброєних БПЛА, які використовує  Україна. Також це є найбільшим розширенням географії озброєнь Тегерана за межі Близького Сходу, де Іран успішно використовував свої безпілотні літальні апарати.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 13 вересня стало відомо, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136, який закупила Росія в Ірану. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаІранРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоНегода на Сумщині: постраждала піврічна дитина і ще 5 людей, зруйновано будинки

відеоЗСУ форсували Оскіл, тепер контролюють і лівий берег – СтратКом

фото, відеоВ Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

НАБУ провело обшук у Коломойського - джерела

Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики

фото, відеоРосіяни вдарили ракетою по центру Краматорська

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

війна
Розвідка Британії пояснила ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України
Росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська
Українська авіація вдарила по 16 скупченнях росіян і техніки на Луганщині – ОВА
Останні новини
19:55
Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії
19:46
Відривали нігті й казали "money": поліція розповіла деталі про полон громадян Шрі-Ланки
19:23
фотоНегода на Сумщині: постраждала піврічна дитина і ще 5 людей, зруйновано будинки
19:15
У центрі Лондона очікують до 1 млн людей в день похорону Єлизавети ІІ
18:58
У Росії "охоронців важливих об’єктів" після тижневої підготовки направляють на війну – Генштаб
18:54
Главі МЗС Словенії загрожує відставка через втручання у вибори
18:44
ЗСУ дали відсіч росіянам біля Куп’янська і ще 7 населених пунктів – зведення Генштабу
18:34
У Молдові партія "Шор" оголосила безстрокові протести з вимогою перезавантаження влади
18:22
відеоЗСУ форсували Оскіл, тепер контролюють і лівий берег – СтратКом
18:09
Goldman прогнозує зниження росту ВВП США у наступному році
Усі новини...