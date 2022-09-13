ЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила Росія – СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила Росія в Ірану.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська.

Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136".