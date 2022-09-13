ЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила Росія – СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що ЗСУ поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила Росія в Ірану.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська.

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Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136".