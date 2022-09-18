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Австралія не заборонятиме в'їзд російським туристам

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 04:17
Австралія не заборонятиме в'їзд російським туристам
ФОТО: GETTY

Австралія не заборонятиме в'їзд до країни російським туристам у рамках санкцій проти Росії через війну в Україні.

Джерело: міністр оборони Австралії Річард Марлес телеканалу ABC, Reuters

Деталі:  Марлес сказав, що санкції спрямовані проти уряду Росії, а не проти самих росіян і що "це не те, що ми розглядаємо зараз".

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Марлес відмовився відповідати на запитання, чи Австралія надасть більше Bushmaster та інших   транспортних засобів Україні.

Нагадаємо: Австралія вже запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб. Зокрема вона заборонила в'їзд до країни президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим. 

Теми: АвстраліятуризмРосія
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