Австралия не будет запрещать въезд российским туристам

Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за войны в Украине.

Источник: министр обороны Австралии Ричард Марлес телеканалу ABC, Reuters

Детали: Марлес сказал, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян и что "это не то, что мы рассматриваем сейчас".

Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия больше Bushmaster и других транспортных средств Украине.

Напомним: Австралия уже ввела санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц. В частности, она запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.