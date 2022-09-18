Японія хоче евакуювати 2 мільйони людей через потужний тайфун

Близько двох мільйонів людей на південному заході Японії отримали наказ про евакуацію напередодні потужного тайфуну "Нанмадол".

Джерело: телекомпанія NHK, CNN, Kyodo News

Деталі: Згідно з прогнозами, у неділю тайфун накриє південну частину острова Кюсю, одного з південно-західних островів Японії, особливо територію префектури Кагосіма. Швидкість вітру може сягнути до 198 кілометрів на годину з максимальними поривами 270 кілометрів на годину.

Метеорологічне агентство Японії опублікувало спеціальне попередження про тайфун для префектури Кагосіма. Як пише Kyodo News, такі екстрені попередження видають лише тоді, коли в країні прогнозують надзвичайне природне явище, яке трапляється раз на кілька десятиліть.

Тайфун "Нанмадол" може обрушитися на Кагосіму та принести рекордні дощі в префектуру та прилеглі райони. Очікуються сильні вітри та високі хвилі, які можуть спровокувати зсуви та повені.

Жителям 965 тисяч домогосподарств було наказано евакуюватися через приморські міста Міядзакі, Кагосіма та Амакуса.

За даними NHK, Japan Airlines і All Nippon Airways вже скасували щонайменше 335 рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорти Японії в неділю.