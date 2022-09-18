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Японія хоче евакуювати 2 мільйони людей через потужний тайфун

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 04:55
Японія хоче евакуювати 2 мільйони людей через потужний тайфун
ФОТО: GETTY

Близько двох мільйонів людей на південному заході Японії отримали наказ про евакуацію напередодні потужного тайфуну "Нанмадол".

Джерело: телекомпанія NHK, CNNKyodo News

Деталі: Згідно з прогнозами, у неділю тайфун накриє  південну частину острова Кюсю, одного з  південно-західних островів Японії, особливо територію  префектури  Кагосіма. Швидкість вітру може сягнути до 198 кілометрів на годину з максимальними поривами 270 кілометрів на годину.

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Метеорологічне агентство Японії опублікувало спеціальне попередження про тайфун для префектури Кагосіма. Як пише Kyodo News, такі екстрені попередження видають лише тоді, коли в країні прогнозують надзвичайне природне явище, яке трапляється раз на кілька десятиліть. 

Тайфун "Нанмадол" може обрушитися на Кагосіму та принести рекордні дощі в префектуру та прилеглі райони. Очікуються сильні вітри та високі хвилі, які можуть спровокувати зсуви та повені.

Жителям 965 тисяч домогосподарств було наказано евакуюватися через приморські міста Міядзакі, Кагосіма та Амакуса.

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За даними NHK, Japan Airlines і All Nippon Airways вже скасували щонайменше 335 рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорти Японії в неділю.

Теми: Японія
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