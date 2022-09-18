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Япония хочет эвакуировать 2 миллиона человек из-за мощного тайфуна

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 04:55
Япония хочет эвакуировать 2 миллиона человек из-за мощного тайфуна
ФОТО: GETTY

Около двух миллионов человек на юго-западе Японии получили приказ об эвакуации в преддверии мощного тайфуна "Нанмадол".

Источник: телекомпания NHK, CNN, Kyodo News

Детали: Согласно прогнозам, в воскресенье тайфун накроет южную часть острова Кюсю, одного из юго-западных островов Японии, особенно территорию префектуры Кагосима. Скорость ветра может достигнуть 198 километров в час с максимальными порывами 270 километров в час.

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Метеорологическое агентство Японии опубликовало специальное предупреждение о тайфуне для префектуры Кагосима. Как пишет Kyodo News, такие экстренные предупреждения выдают только тогда, когда в стране прогнозируют чрезвычайное природное явление, которое происходит раз в несколько десятилетий.

Тайфун "Нанмадола" может обрушиться на Кагосиму и принести рекордные дожди в префектуру и близлежащие районы. Ожидаются сильные ветры и высокие волны, которые могут спровоцировать оползни и наводнения.

Жителям 965 тысяч домохозяйств было приказано эвакуироваться через приморские города Миядзаки, Кагосима и Амакус.

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По данным NHK, Japan Airlines и All Nippon Airways уже отменили не менее 335 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорты Японии в воскресенье.

Темы: Япония
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