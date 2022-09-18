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ISW: Росіяни продовжують безглузді операції на Донеччині замість захищати вразливі рубежі

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу.

Джерело: амеканський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що російські війська продовжують атакувати Бахмут та різні села під Донецьком, які мають лише "емоційне значення" для мешканців так званої "ДНР". Як пишуть аналітики Інституту, росіяни, імовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі російські оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

Росіяни не можуть розраховувати на чималі успіхи  навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, і, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області. Як пише ISW, вони "здаються все більш відірваними від загальних  реалій театру воєнних дій". 

Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута і Донецька можуть вказувати на те, що прийняття рішень Росією залишається під питанням.

Нездатність Росії відправити великомасштабні підкріплення до східної частини Харківської і Луганської області робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів. Росіяни, можливо, вирішили не "захищати" цей район, попри неодноразові заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що метою спеціальної військової операції є "звільнення" Донецької та Луганської областей. Як пише ISW, пріоритет російських завоювань на півдні України над утриманням північного сходу має стратегічний сенс, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливими територіями як для Росії, так і для України.

Українські сили, імовірно, розширюють позиції на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська довкола Лимана. Подальше просування українців на схід уздовж північного берега Сіверського Донця може зробити російські позиції навколо Лимана непридатними та відкрити підходи до Лисичанська і, зрештою, до Сєвєродонецька.

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Теми: війнаРосія
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