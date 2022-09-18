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ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.

Источник: Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, которые имеют только "эмоциональное значение" для жителей так называемой "ДНР". Как пишут аналитики Института, россияне, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Россияне не могут рассчитывать на  большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области. Как пишет ISW, они "кажутся все более оторванными от общих реалий театра военных действий".

Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Донецка может указывать на то, что принятие решений Россией  остается под вопросом.

Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской  и Луганской области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений. Россияне, возможно, решили не "защищать" этот район, несмотря на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Как пишет ISW, приоритет российских завоеваний на юге Украины над удержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.

Украинские силы, вероятно, расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им окружить российские войска вокруг Лимана. Дальнейшее продвижение украинцев к востоку вдоль северного берега Северского Донца может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку.

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Темы: войнаРосcия
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