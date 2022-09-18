Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 06:00
ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей
ФОТО: GETTY

Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.

Источник: Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, которые имеют только "эмоциональное значение" для жителей так называемой "ДНР". Как пишут аналитики Института, россияне, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Реклама:

Россияне не могут рассчитывать на  большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области. Как пишет ISW, они "кажутся все более оторванными от общих реалий театра военных действий".

Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Донецка может указывать на то, что принятие решений Россией  остается под вопросом.

Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской  и Луганской области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений. Россияне, возможно, решили не "защищать" этот район, несмотря на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Как пишет ISW, приоритет российских завоеваний на юге Украины над удержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские силы, вероятно, расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им окружить российские войска вокруг Лимана. Дальнейшее продвижение украинцев к востоку вдоль северного берега Северского Донца может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
Разведка Британии объяснила ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины
ВСУ "денацифицировали" уже почти 54,5 тысячи оккупантов
Россияне обстреляли из танка гражданское авто: погибли две женщины
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: