Зведення Генштабу: Російські підрозділи втратили половину військових під час відступу з Харківщини

Під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ. Військову частину готують до розформування.

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Зазначається, що значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікарень щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупанти у будь-який спосіб намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

За добу росіяни завдали 6 ракетних та 28 авіаударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв.

Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, Чугуєву та Краматорську, де є жертви серед цивільного населення.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області;

– в районі Гути-Студенецької Чернігівської області; на Харківському напрямку , зокрема й із території РФ, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка;

, зокрема й із території РФ, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка; на Краматорському напрямку – Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе;

– Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе; на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк;

– Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка;

– Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка; на Запорізькому напрямку – Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

– Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар. на Південнобузькому напрямку противник стріляв по всій лінії зіткнення. Вогню зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом доби авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Наші підрозділи ППО збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали ураження по понад 200 об’єктах противника. Серед них - 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з приватних осель в Приозерному та Трифонівці на окупованій Херсонщині. В районі Чонгара військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.