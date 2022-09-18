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Сводка Генштаба: Российские подразделения потеряли половину военных во время отступления с Харьковщины

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 07:01
ФОТО: GETTY

При отступлении оккупантов из Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали:  Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ. Воинскую часть готовят к расформированию.

Отмечается, что значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупанты любым способом пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших потери.

За сутки россияне нанесли 6 ракетных и 28 авиаударов, совершили более 90 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двухлетняя, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев.

Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, Чугуева и Краматорска, где есть жертвы среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

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  • на Северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;
  • на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;
  • на Краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спирное и Веселое;
  • на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка;
  • на Запорожском направлении  – Каменское, Степное, Орехов, Гуляпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
  • на Южнобужском направлении противник стрелял по всей линии столкновения. Огню подверглись более 20 населенных  пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодативка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.

За сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

За сутки авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Наши подразделения ПВО сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение по более чем 200 объектам противника. Среди них - 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Поступает информация о массовом выселении жителей из частных домов в Приозерном и Трифоновке на оккупированной Херсонщине. В районе Чонгара военнослужащие оккупационных войск, под угрозами убийства, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

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Темы: войнаРосcия
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