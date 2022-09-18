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Дніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по Нікополю, є постраждалі

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 07:33
Дніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по Нікополю, є постраждалі
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 18 вересня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії, троє людей поранені.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зокрема, сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.

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Ворожим обстрілом зачепило дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації. На місцевому ринку спалахнула пожежа, але вогнеборці полум’я уже загасили. У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді - без постраждалих.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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