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Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 07:33
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 18 сентября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии, три человека ранены.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: В частности, сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

Вражеским обстрелом задело детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации. На местном рынке вспыхнул пожар, но пожарные пламя уже потушили. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

В Марганецкой громаде – без пострадавших.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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