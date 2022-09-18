Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие

В ночь на 18 сентября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии, три человека ранены.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: В частности, сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

Вражеским обстрелом задело детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации. На местном рынке вспыхнул пожар, но пожарные пламя уже потушили. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

В Марганецкой громаде – без пострадавших.