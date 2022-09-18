Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 07:33
Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 18 сентября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии, три человека ранены.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: В частности, сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

Реклама:

Вражеским обстрелом задело детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации. На местном рынке вспыхнул пожар, но пожарные пламя уже потушили. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

В Марганецкой громаде – без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: