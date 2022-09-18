Росіяни вночі обстріляли Миколаїв
Неділя, 18 вересня 2022, 08:29
Російські окупанти обстріляли вночі на 18 вересня Миколаїв, за словами мера міста Олександра Сенкевича постраждала цивільна інфраструктура.
Джерело: Сенкевич у Telegram
Пряма мова Сенкевича: Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл.
Реклама:
Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура.
Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив".
Деталі: Мер обіцяє пізніше надати додаткову інформацію.
ВІДЕО ДНЯ