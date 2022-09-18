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Росіяни вночі обстріляли Миколаїв

Роман ПетренкоНеділя, 18 вересня 2022, 08:29
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв
усі фото мерії миколаєва

Російські окупанти обстріляли вночі на 18 вересня Миколаїв, за словами мера міста Олександра Сенкевича постраждала цивільна інфраструктура.

Джерело: Сенкевич у Telegram

Пряма мова Сенкевича: Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл.

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Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура.

Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив".

 

Деталі: Мер обіцяє пізніше надати додаткову інформацію.

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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