Россияне ночью обстреляли Николаев

Российские оккупанты обстреляли ночью на 18 сентября Николаев, по словам мэра города Александра Сенкевича пострадала гражданская инфраструктура.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел.

Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура.

В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив".

Детали: Мэр обещает позже предоставить дополнительную информацию.