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Россияне ночью обстреляли Николаев

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 08:29
Россияне ночью обстреляли Николаев

Российские оккупанты обстреляли ночью на 18 сентября Николаев, по словам мэра города Александра Сенкевича пострадала гражданская инфраструктура.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел.

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Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура.

В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив".

 

Детали: Мэр обещает позже предоставить дополнительную информацию.

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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