Россияне ночью обстреляли Николаев
Воскресенье, 18 сентября 2022, 08:29
Российские оккупанты обстреляли ночью на 18 сентября Николаев, по словам мэра города Александра Сенкевича пострадала гражданская инфраструктура.
Источник: Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел.
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Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура.
В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив".
Детали: Мэр обещает позже предоставить дополнительную информацию.
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