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Румунський ексміністр публічно виступив за поділ України

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 08:46

Колишній очільник МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрей Марга, що востаннє працював в уряді у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею.

Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія.

Про промову Марги стало відомо вихідними, коли на неї звернули увагу румунські медіа. У відеозаписі (з 51-ї хвилини) він стверджує, що вважає "неприродніми" кордони України. "Я стверджую це з усією відповідальністю, Україна у неприродніх кордонах. Вона має віддати свої території: Закарпаття – Угорщині, Галичину – Польщі, Буковину – Румунії, а Донбас і Крим – Росії. Це все території інших держав, не України", - заявив Андрей Марга.

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Він також заявив, що "Румунія має триматися трохи далі від війни", що війна завершиться  безпековою угодою США, Китаю, Росії та ЄС, а також запевнив, що Україна нібито "далека від демократії".

Варто зауважити, що 76-річний Марга, хоча і має досвід роботи міністром закордонних справ, не є дипломатом. Він очолював МЗС лише протягом 3 місяців у 2012 році у першому коаліційному уряді Віктора Понти, за партійною квотою. До цього Марга працював в уряді лише понад 20 років тому – у 1997-2000 роках він був міністром освіти. В Румунії, крім партійної діяльності, він відомий як філософ і багаторічний очільник університету в Клуж-Напока – місті, що є одним з осередків угорської меншини у Румунії.

Лише після відходу Андрея Марги з активної політики стало відомо, що у часи соціалістичної Румунії той з 1977 року співпрацював з репресивною службою Секурітате та доносив про активності, пов’язані з іноземцями, у університеті Клужа, де він навчався, а потім викладав. Дружина Марги також була інформаторкою Секурітате за часів диктатора Ніколає Чаушеску. Марга намагався спростувати цю інформацію в суді, але програв, оскільки держорган, відповідальний за вивчення архівів служби безпеки, офіційно підтвердив цю інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Румунія офіційно підтримує Україну в опорі російській агресії. Днями Україна, Молдова й Румунія запустили тристоронній формат взаємодії.

Румунія стала одним з ініціаторів безпекової "Київської ініціативи".

Теми: Румунія
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