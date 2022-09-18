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Румынский экс-министр публично выступил за раздел Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 08:46

Бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве в 2012 году, а в советские времена являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей.

Об этом политик заявил на этой неделе в выступлении на книжном фестивале "Alba Transilvana" в румынском городе Альба Юлия.

О речи Марги стало известно в выходные, когда на нее обратили внимание румынские медиа. В видеозаписи (с 51-й минуты) он утверждает, что считает "неестественными" границы Украины. "Я утверждаю это со всей ответственностью, Украина в неестественных границах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", - заявил Андрей Марга, позиционирующий себя в качестве историка.

Он также заявил, что "Румыния должна держаться подальше от войны", что война завершится безопасным соглашением США, Китая, России и ЕС, а также заверил, что Украина якобы "далека от демократии".

Следует отметить, что 76-летний Марга, хотя и имеет опыт работы министром иностранных дел, не является дипломатом. Он возглавлял МИД только в течение 3 месяцев в 2012 году в первом коалиционном правительстве Виктора Понта по партийной квоте. До этого Марга работал в правительстве только более 20 лет назад – в 1997-2000 он был министром образования. В Румынии, кроме партийной деятельности, он известен как философ и многолетний руководитель университета в Клуж-Напока – города, являющегося одним из центров венгерского меньшинства в Румынии.

Лишь после ухода Андрея Марги из активной политики стало известно, что во времена социалистической Румынии тот с 1977 года сотрудничал с репрессивной службой Секуритате и доносил об активностях, связанных с иностранцами, в университете Клужа, где он учился, а затем преподавал. Супруга Марги также была информатором Секуритате во времена диктатора Николае Чаушеску. Марга пытался опровергнуть эту информацию в суде, но проиграл, поскольку госорган, ответственный за изучение архивов службы безопасности, официально подтвердил эту информацию.

Румыния официально поддерживает Украину в сопротивлении российской агрессии. На днях Украина, Молдова и Румыния запустили трехсторонний формат взаимодействия.

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Темы: Румыния
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