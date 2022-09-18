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Українська авіація вдарила по 16 скупченнях росіян і техніки на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 18 вересня 2022, 09:04
Українська авіація вдарила по 16 скупченнях росіян і техніки на Луганщині – ОВА
скріншот з відео генштабу

Авіація Збройних сил 18 вересня вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів в Луганській області, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

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Наша авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Деталі: За словами Гайдая, скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

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Теми: Луганська областьобстрілвійнаРосія
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