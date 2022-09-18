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Украинская авиация ударила по 16 местам скопления россиян и техники на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 09:04
скриншот с видео генштаба

Авиация Вооруженных сил 18 сентября ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов в Луганской области, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Наша авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Детали: По словам Гайдая, скопление техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, вблизи с админграницей с другими областями. В частности, в Троицком, Сватово, Рубежном, Попасной.

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Темы: Луганская областьобстрелвойнаРосcия
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