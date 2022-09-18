Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав у своїй промові на закритій зустрічі в селищі Кетче 10 вересня, деталі якої публікує Szabad Európa тільки тепер.

Зустріч у Кетче, у якій взяли участь прем'єр-міністр, члени уряду, парламентарі та митці, інтелектуали та бізнесмени з кола "Фідес", організувала партія Віктора Орбана. Багато років зустріч проходить у форматі повної секретності. На ній були присутні представники проурядових ЗМІ, проте жоден рядок виступу прем'єра досі не публікувався.

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Szabad Európa публікує переказ промови Орбана зі слів інших учасників.

Одним із найважливіших елементів його виступу була війна в Україні.

За словами Орбана, ця війна може тривати до 2030 року, і Україна може втратити третину або й половину території.

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За словами угорського прем'єра, війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною, і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу".

Через енергетичну кризу, викликану санкціями, за прогнозом Орбана до 40% європейської промисловості можуть зупинитися взимку. Восени очікуються переговори європейських лідерів про продовження пакета санкцій ще на пів року, і Орбан планує докласти зусиль, щоб не допустити їх продовження.

Віктор Орбан усвідомлює, що наразі він практично єдиний глава уряду в ЄС, який не хоче продовження санкцій, але він сподівається, що після виборів у вересні в Італії буде сформовано уряд, який буде підтримувати його позицію.

Щодо майбутнього ЄС, Орбан допустив, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. До речі про те, чому Угорщина доводить, що чужа для європейської ціннісної цивілізації, читайте у статті: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Він також говорив про те, що до 2040 року іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, і це може статися й у інших містах і столицях ЄС.

Орбан бачить Вишеградську четвірку потужним центром сили у ЄС. Він визнає, що через війну співпраця у цьому форматі переживає кризу, але, за його словами, ліберальні уряди в Братиславі та Празі зараз у нестабільній ситуації, тому цілком можливо, що незабаром у обидвох країнах будуть уряди, з якими "Фідес" зможе укласти альянс.

За словами Орбана, до 2030 року держави Вишеградської четвірки стануть "чистими платниками" у бюджет ЄС, тому слід подумати про сенс членства в ЄС, та про те, що воно дає за таких обставин і зробити висновки.

Переходячи до власного політичного табору, Орбан розповів про те, що останнім часом він свідомо виховує нове покоління "Фідес", яке є добре освіченим, здатним керувати та яке має бути здатним керувати країною після 2030 року та навіть до 2060 року.

Нагадаємо, Європейська комісія, як очікується, у неділю порекомендує призупинити виділення мільярдів євро Будапешту із загального бюджету ЄС на 2021–2027 роки через корупційні проблеми в Угорщині

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