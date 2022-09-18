Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав у своїй промові на закритій зустрічі в селищі Кетче 10 вересня, деталі якої публікує Szabad Európa тільки тепер.

Зустріч у Кетче, у якій взяли участь прем'єр-міністр, члени уряду, парламентарі та митці, інтелектуали та бізнесмени з кола "Фідес", організувала партія Віктора Орбана. Багато років зустріч проходить у форматі повної секретності. На ній були присутні представники проурядових ЗМІ, проте жоден рядок виступу прем'єра досі не публікувався.

Szabad Európa публікує переказ промови Орбана зі слів інших учасників.

Одним із найважливіших елементів його виступу була війна в Україні.

За словами Орбана, ця війна може тривати до 2030 року, і Україна може втратити третину або й половину території.

За словами угорського прем'єра, війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною, і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу".

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Через енергетичну кризу, викликану санкціями, за прогнозом Орбана до 40% європейської промисловості можуть зупинитися взимку. Восени очікуються переговори європейських лідерів про продовження пакета санкцій ще на пів року, і Орбан планує докласти зусиль, щоб не допустити їх продовження.

Віктор Орбан усвідомлює, що наразі він практично єдиний глава уряду в ЄС, який не хоче продовження санкцій, але він сподівається, що після виборів у вересні в Італії буде сформовано уряд, який буде підтримувати його позицію.

Щодо майбутнього ЄС, Орбан допустив, що єврозона і навіть сам Європейський Союз можуть розвалитися до 2030 року. До речі про те, чому Угорщина доводить, що чужа для європейської ціннісної цивілізації, читайте у статті: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Він також говорив про те, що до 2040 року іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, і це може статися й у інших містах і столицях ЄС.

Орбан бачить Вишеградську четвірку потужним центром сили у ЄС. Він визнає, що через війну співпраця у цьому форматі переживає кризу, але, за його словами, ліберальні уряди в Братиславі та Празі зараз у нестабільній ситуації, тому цілком можливо, що незабаром у обидвох країнах будуть уряди, з якими "Фідес" зможе укласти альянс.

За словами Орбана, до 2030 року держави Вишеградської четвірки стануть "чистими платниками" у бюджет ЄС, тому слід подумати про сенс членства в ЄС, та про те, що воно дає за таких обставин і зробити висновки.

Переходячи до власного політичного табору, Орбан розповів про те, що останнім часом він свідомо виховує нове покоління "Фідес", яке є добре освіченим, здатним керувати та яке має бути здатним керувати країною після 2030 року та навіть до 2060 року.

Нагадаємо, Європейська комісія, як очікується, у неділю порекомендує призупинити виділення мільярдів євро Будапешту із загального бюджету ЄС на 2021–2027 роки через корупційні проблеми в Угорщині

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