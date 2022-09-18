Орбан произнес речь о распаде ЕС, потере Украиной территорий и своей власти до 2060 года - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. и что Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан сказал в своей речи на закрытой встрече в поселке Кетче 10 сентября, детали которой публикует Szabad Europa только сейчас.

Встреча в Кетче, в которой приняли участие премьер-министр, члены правительства, парламентарии и художники, интеллектуалы и бизнесмены из круга "Фидес", организовала партия Виктора Орбана. Многие годы встреча проходит в формате полной секретности. На ней присутствовали представители проправительственных СМИ, однако ни одна строчка выступления премьера до сих пор не публиковалась.

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Szabad Europa публикует изложение речи Орбана со слов других участников.

Одним из важнейших элементов выступления была война в Украине.

По словам Орбана, эта война может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину территории.

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По словам венгерского премьера, война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа "стреляет себе в ногу".

Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, по прогнозу Орбана, до 40% европейской промышленности могут остановиться зимой. Осенью ожидаются переговоры европейских лидеров о продлении пакета санкций еще на полгода, и Орбан планирует приложить усилия, чтобы не допустить их продления.

Виктор Орбан осознает, что сейчас он практически единственный глава правительства в ЕС, которое не хочет продления санкций, но он надеется, что после выборов в сентябре в Италии будет сформировано правительство, которое будет поддерживать его позицию.

Относительно будущего ЕС Орбан допустил, что еврозона и даже сам Европейский Союз могут развалиться до 2030 года. Кстати о том, почему Венгрия доказывает, что чужда европейской ценностной цивилизации, читайте в статье: Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году

Он также говорил о том, что к 2040 году иммигранты-мусульмане составят большинство в городах Франции, и это может произойти и в других городах и столицах ЕС.

Орбан видит Вышеградскую четвёрку мощным центром силы в ЕС. Он признает, что из-за войны сотрудничество в этом формате переживает кризис, но, по его словам, либеральные правительства в Братиславе и Праге сейчас в нестабильной ситуации, поэтому вполне возможно, что вскоре в обеих странах будут правительства, с которыми "Фидес" сможет заключить альянс .

По словам Орбана, к 2030 году государства Вышеградской четверки станут "чистыми плательщиками" в бюджет ЕС, поэтому следует подумать о смысле членства в ЕС и о том, что оно дает при таких обстоятельствах и сделать выводы.

Переходя к собственному политическому лагерю, Орбан рассказал о том, что в последнее время он сознательно воспитывает новое поколение "Фидес", которое хорошо образовано, способно управлять и которое должно быть способно управлять страной после 2030 года и даже до 2060 года.

Напомним, Европейская комиссия, как ожидается, в воскресенье порекомендует приостановить выделение миллиардов евро Будапешту из общего бюджета ЕС на 2021–2027 годы из-за коррупционных проблем в Венгрии.

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