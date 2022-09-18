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ЗСУ "денацифікували" вже майже 54,5 тисячі окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 18 вересня 2022, 10:10
ЗСУ денацифікували вже майже 54,5 тисячі окупантів
росіяни, фото міноборони рф

Збройні сили ліквідували ще 230 російських окупантів протягом 17 вересня.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 54480 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2210 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1309 (+3) од,
  • РСЗВ – 312 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 251 (+0) од,
  • гелікоптерів – 217 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 238 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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