ВСУ "денацифицировали" уже почти 54,5 тысячи оккупантов
Воскресенье, 18 сентября 2022, 10:10
Вооруженные силы ликвидировали еще 230 российских оккупантов в течение 17 сентября.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 54480 (+230) человек ликвидировано,
- танков - 2210 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 4718 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 1309 (+3) ед,
- РСЗО - 312 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 251 (+0) ед,
- вертолетов - 217 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 918 (+7),
- крылатые ракеты - 238 (+2),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,
- специальная техника - 122 (+1).
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