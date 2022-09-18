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ВСУ "денацифицировали" уже почти 54,5 тысячи оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 10:10
россияне, фото минобороны рф

Вооруженные силы ликвидировали еще 230 российских оккупантов в течение 17 сентября.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54480 (+230) человек ликвидировано,
  • танков - 2210 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 4718 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 1309 (+3) ед,
  • РСЗО - 312 (+0) ед,
  • средства ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 251 (+0) ед,
  • вертолетов - 217 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 918 (+7),
  • крылатые ракеты - 238 (+2),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,
  • специальная техника - 122 (+1).

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Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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