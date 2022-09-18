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Росіяни обстріляли з танка цивільне авто: загинули дві жінки

Валентина РоманенкоНеділя, 18 вересня 2022, 10:14
Росіяни обстріляли з танка цивільне авто: загинули дві жінки
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

У прикордонному селі Стрілече на Харківщині, росіяни обстріляли з танка цивільний автомобіль: загинули дві жінки.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки".

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Деталі: За даними Синєгубова, протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони області, зафіксувано обстріли Куп'янського та Ізюмського районів.

Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві.

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У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському.

Теми: Харківська областьвійна
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