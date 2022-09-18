Россияне обстреляли из танка гражданское авто: погибли две женщины

В приграничной деревне Стрелечье на Харьковщине, россияне обстреляли из танка гражданский автомобиль: погибли две женщины.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В пограничном с. Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины".

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Детали: По данным Синегубова, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы области, зафиксированы обстрелы Купянского и Изюмского районов.

Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве.

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В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года. 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском.