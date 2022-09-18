Росіяни обстріляли ракетами Донеччину, тривають бої на Херсонщині – звіти ОВА

Вночі російські окупаційні війська провели ракетні обстріли Краматорська та Родинського Донецької області, внаслідок чого поранені декілька людей, а на Херсонщині тривають запеклі бої.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

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Дніпропетровщина: тричі ворог стріляв по Нікопольському району, "Гради" та важка артилерія. У Нікополі троє поранених, пошкоджені кілька десятків багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, дитячий садок. магазини, перукарня, будівля місцевої адміністрації, лінії електропередач. Через обстріл сталося загоряння місцевого ринку. Полум’я вогнеборці уже загасили. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Харківщина: вночі окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд, постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки. Наразі інформація уточнюється. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 — в Чугуївському.

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Луганщина: за ніч по позиціях наших бійців завдано три авіаудари та проведено 17 артобстрілів. Тривають позиційні бої. Окупанти несуть знані втрати. Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній. Через відсутність Інтернету окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою. Втім, при значних втратах росіянам вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні і морги місцеві жителі бачать щодня.

Донеччина: вночі — ракетні обстріли Краматорська (поранена людина), Родинського (дві людини поранені). Артилерійські обстріли м. Сіверськ, с. Піски, Рай-Олександрівка, м. Миколаївка (горить приміщення Слов'янської ТЕС), с. Вільне Поле, Бурлацьке, Одрадівка, Майорськ, м.Соледар, Мар'їнка,Красногорівка, с.Костянтинівка (поранена людина). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу на Донеччині — 5 загиблих, 18 поранених.

Миколаївщина: вчора близько 23:05 Миколаїв зазнав обстрілів. За попередньою інформацією відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Детальна інформація уточнюється. Попередньо — без жертв та постраждалих. Вночі ворог обстрілював м. Очаків, внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет. Також минулої доби ворог завдавав ударів по с. Червоне Воскресенської громади. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора обстрілів зазнали околиці станції Березнегувате, інформація щодо наслідків уточнюється. Також вчора були обстріли за межами сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Протягом минулої доби обстріли лунали на околицях с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: ситуація залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Окупанти тероризують місцеве населення та вчиняють воєнні злочини, серед яких мародерство, катування та вбивства цивільних. Продовжуються випадки викрадення людей. Окупанти продовжують обстрілювати села Бериславського району, внаслідок чого є поранені та загиблі серед місцевого населення, а також руйнування цивільної інфраструктури.

За інформацією ОК "Південь" нашою авіацією нанесено 15 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань. Зокрема, уражено зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур’ївки, пункт управління у Херсоні, станцію РЕБ у Новій Каховці та альтернативну понтонну переправу поблизу Садового.