Россияне обстреляли ракетами Донетчину, продолжаются бои на Херсонщине - отчеты ОВА

Ночью российские оккупационные войска провели ракетные обстрелы Краматорска и Родинского Донецкой области, в результате чего ранены несколько человек, а на Херсонщине продолжаются ожесточенные бои.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

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Днепропетровщина: трижды враг стрелял по Никопольскому району, "Грады" и тяжелая артиллерия. В Никополе трое раненых, повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, детский сад, магазины, парикмахерская, здание местной администрации, линии электропередач. Из-за обстрела произошло возгорание местного рынка. Пламя огнеборцы уже потушили. В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Харьковщина: ночью оккупанты обстреляли территорию Чугуевской громады. Возник пожар на нежилом комплексе сооружений, пострадавших нет. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве. В приграничном с. Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины. Сейчас информация уточняется. В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском - 3 раненых, 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 - в Чугуевском.

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Луганщина: за ночь по позициям наших бойцов нанесены три авиаудара и проведено 17 артобстрелов. Продолжаются позиционные бои. Оккупанты несут значительные потери. Скопление техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, вблизи с админграницей с другими областями. В частности, в Троицком, Сватово, Рубежном, Попасной. Из-за отсутствия Интернета оккупанты не теряют возможности манипулировать общественным мнением. Впрочем, при значительных потерях россиянам удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят ежедневно.

Донецкая область: ночью - ракетные обстрелы Краматорска (ранен человек), Родинского (два человека ранены). Артиллерийские обстрелы г. Северск, с. Пески, Рай-Александровка, г. Николаевка (горит помещение Славянской ТЭС), с. Вольное Поле, Бурлацкое, Одрадовка, Майорск, г.Соледар, Марьинка, Красногоровка, с.Константиновка (ранен человек). Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается. За сутки в Донецкой области - 5 погибших, 18 раненых.

Николаевская область: вчера около 23:05 Николаев подвергся обстрелам. По предварительной информации известно, что пострадала гражданская инфраструктура. Подробная информация уточняется. Предварительно - без жертв и пострадавших. Ночью враг обстреливал г. Очаков, в результате чего тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к сети Интернет. Также за прошедшие сутки враг наносил удары по с. Красное Воскресенской громады. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Вчера обстрелам подверглись окрестности станции Березнеговатое, информация о последствиях уточняется. Также вчера были обстрелы за пределами сел Широкое, Красная Долина и Поляна Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет. За прошедшие сутки обстрелы раздавались в окрестностях с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация остается чрезвычайно сложной, продолжаются боевые действия. Оккупанты терроризируют местное население и совершают военные преступления, среди которых мародерство, пытки и убийства гражданских. Продолжаются случаи похищения людей. Оккупанты продолжают обстреливать села Бериславского района, в результате чего есть раненые и погибшие среди местного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры.

По информации ОК "Юг" нашей авиацией нанесено 15 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач. В частности, поражено сосредоточение живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункт управления в Херсоне, станцию РЭБ в Новой Каховке и альтернативную понтонную переправу вблизи Садового.