Повітряні сили збили 5 безпілотників і "Алігатор" окупантів
Неділя, 18 вересня 2022, 11:32
За добу суботи Повітряні сили України знищили 5 безпілотників ворога та російський гелікоптер Ка-52.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52".
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Деталі: Повідомляється, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах.
Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.