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Повітряні сили збили 5 безпілотників і "Алігатор" окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 18 вересня 2022, 11:32
ілюстрація Повітряних сил

За добу суботи Повітряні сили України знищили 5 безпілотників ворога та російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52".

Деталі: Повідомляється, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила  близько десяти авіаударів про окупаційних військах.

Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.

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Теми: війна
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