Воздушные силы сбили 5 беспилотников и "Аллигатор" оккупантов
Воскресенье, 18 сентября 2022, 11:32
За сутки субботы Воздушные силы Украины уничтожили 5 беспилотников врага и российский вертолет Ка-52.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "17 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено пять БпЛА оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52".
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Детали: Сообщается, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.
Нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также и средствам противовоздушной обороны врага.