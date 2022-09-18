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Воздушные силы сбили 5 беспилотников и "Аллигатор" оккупантов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 11:32
Воздушные силы сбили 5 беспилотников и Аллигатор оккупантов
иллюстрация Воздушных сил

За сутки субботы Воздушные силы Украины уничтожили 5 беспилотников врага и российский вертолет Ка-52.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "17 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено пять БпЛА оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52".

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Детали: Сообщается, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

Нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также и средствам противовоздушной обороны врага.

Темы: война
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