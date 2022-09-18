Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики

У селі Стрілеча Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "У селі Стрілеча медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні.

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Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600.

Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл".

Деталі: Вже відомо про загиблих 4 медичних працівників, ще 2 пацієнти поранені.