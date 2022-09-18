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Россияне обстреляли психбольницу во время эвакуации пациентов - погибли 4 медика

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 11:33
фото иллюстративное, getty images

В селе Стрелеча Харьковского района медики под обстрелами пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы, четверо сотрудников погибли.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "В селе Стрелеча медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы.

Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600.

Во время эвакуации - россияне начали массированный обстрел".

Детали: Уже известно о погибших 4 медицинских работниках, еще 2 пациента ранены.

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Темы: Харьковская областьэвакуацияобстрелРосcия
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