Россияне обстреляли психбольницу во время эвакуации пациентов - погибли 4 медика
Воскресенье, 18 сентября 2022, 11:33
В селе Стрелеча Харьковского района медики под обстрелами пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы, четверо сотрудников погибли.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "В селе Стрелеча медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы.
Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600.
Во время эвакуации - россияне начали массированный обстрел".
Детали: Уже известно о погибших 4 медицинских работниках, еще 2 пациента ранены.