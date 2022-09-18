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Рада може створити ТСК із розслідування порушень використання гуманітарки

Валентина РоманенкоНеділя, 18 вересня 2022, 12:39
Рада може створити ТСК із розслідування порушень використання гуманітарки
ілюстративне фото з сайту парлаименту

На найближчому пленарному засіданні Верховної Ради нардепи можуть створити ТСК з питань розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За даними Железняка, відповідна постанова вже зареєстрована (№8031) та розглянута профільним комітетом.

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Головою пропонують призначити члена фракції "Слуга народу" - Сергія Козиря. До складу увійдуть: 8 представників "СН", і по одному представнику від депутатських груп "Довіра", "ПЗЖМ" та "Відновлення".

Пряма мова: "Заявлена мета: здійснення парламентського контролю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави.

Чесно кажучи, цим мають займатися правоохоронці, а не депутати".

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Теми: Верховна Радагуманітарка
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