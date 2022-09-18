Рада может создать ВСК по расследованию нарушений использования гуманитарки
На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады нардепы могут создать ВСК по вопросам расследования возможных нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.
Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: По данным Железняка, соответствующее постановление уже зарегистрировано (№8031) и рассмотрено профильным комитетом.
Председателем предлагают назначить члена фракции "Слуга народа" - Сергея Козыря. В состав войдут: 8 представителей "СН", и по одному представителю от депутатских групп "Довіра", "ПЗЖМ" и "Відновлення".
Прямая речь: "Заявленная цель: осуществление парламентского контроля и расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества, которое может быть использовано для временного размещения внутренне перемещенных лиц и обеспечения других потребностей государства.
Честно говоря, этим должны заниматься правоохранители, а не депутаты".
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