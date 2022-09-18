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Рада может создать ВСК по расследованию нарушений использования гуманитарки

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 12:39
иллюстративное фото с сайта парламента

На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады нардепы могут создать ВСК по вопросам расследования возможных нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По данным Железняка, соответствующее постановление уже зарегистрировано (№8031) и рассмотрено профильным комитетом.

Председателем предлагают назначить члена фракции "Слуга народа" - Сергея Козыря. В состав войдут: 8 представителей "СН", и по одному представителю от депутатских групп "Довіра", "ПЗЖМ" и "Відновлення".

Прямая речь: "Заявленная цель: осуществление парламентского контроля и расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества, которое может быть использовано для временного размещения внутренне перемещенных лиц и обеспечения других потребностей государства.

Честно говоря, этим должны заниматься правоохранители, а не депутаты".

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Темы: Верховная Радагуманитарка
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