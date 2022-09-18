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Єврокомісія рекомендує покарати Угорщину на суму 7,5 млрд євро

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 12:54

Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Про своє рішення Європейська комісія повідомила у неділю, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети", - заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує "призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості", а також "заборону укладати юридичні зобов'язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні".

За оцінкою угорських ЗМІ, йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 млрд євро на бюджетний період до 2027 року.

Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.

Тим часом Єврокомісія стежитиме за ситуацією та інформуватиме Раду ЄС про будь-які елементи, які можуть вплинути на її поточну оцінку. Єврокомісар Ган сказав, що остання обіцянка Угорщини відповісти на критику з боку ЄС є значним кроком у правильному напрямку, але вона все ще має бути перетворена в нові закони та практичні дії, перш ніж ЄС буде абсолютно переконаний. Останніми тижнями уряд Орбана запропонував створити нове агентство по боротьбі з корупцією.

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Угорщина зобов’язалася повністю поінформувати Єврокомісію про виконання ключових кроків імплементації до 19 листопада.

Для Брюсселя рекомендація Раді ЄС застосувати це покарання проти Угорщини є наступним кроком у процесі санкційного механізму, який він запустив проти Угорщини в квітні через проблеми з верховенством права. Механізм дозволяє Брюсселю накладати фінансові санкції на країни-члени "для захисту бюджету", якщо вони порушили основні цінності ЄС. 

Рішення накласти фінансовий штраф члени Єврокомісії ухвалили одноголосно.

Єврокомісія також блокує близько 6 мільярдів євро коштів, передбачених для Угорщини в рамках окремого пакету відновлення економіки після пандемії COVID-19 через ті самі проблеми з корупцією.

Про можливі наслідки покарання ЄС для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дивіться  у відео на нашому Youtube-каналі, або читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Покарання для Угорщини. Коли ЄС зможе позбавити права вето антизахідний уряд Орбана.

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Теми: УгорщинаЄврокомісіяштрафиправа людини
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