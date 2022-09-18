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Еврокомиссия рекомендует наказать Венгрию на сумму 7,5 млрд евро

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:54

Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

О своем решении Европейская комиссия сообщила в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся инструменты для достижения этой важной цели", - заявил Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

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В заявлении Еврокомиссии говорится, что она предлагает "приостановить 65% обязательств для трех операционных программ в рамках политики сплоченности", а также "запрет заключать юридические обязательства с трастами общественного интереса по программам, реализуемым в прямом и опосредованном управлении".

По оценке венгерских СМИ, речь идет о блокировании суммы в примерно 7,5 млрд евро на бюджетный период до 2027 года.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

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Тем временем Еврокомиссия будет следить за ситуацией и информировать Совет ЕС о любых элементах, которые могут повлиять на ее текущую оценку. 

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов имплементации до 19 ноября.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить это наказание против Венгрии является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который он запустил против Венгрии в апреле из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю накладывать финансовые санкции на страны-члены "для защиты бюджета", если они нарушили основные ценности ЕС. 

Решение наложить финансовый штраф члены Еврокомиссии приняли единогласно.

О возможных последствиях наказания ЕС для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смотрите в видео на нашем Youtube-канале, или читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Наказание для Венгрии. Когда ЕС сможет лишить права вето антизападное правительство Орбана.

Темы: ВенгрияЕврокомиссияштрафыправа человека
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