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Путін провалює свої військово-стратегічні завдання в Україні - оцінка Британії

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 14:01

Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що президент РФ Владімір Путін "провалює всі свої військово-стратегічні цілі" в Україні, проте війна, ймовірно, затягнеться надовго, незважаючи на нещодавні успіхи українських військових.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

"На самому початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться.

Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що його було переможено раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніша, до нас приєднуються Фінляндія та Швеція", - сказав Радакін.

За його словами, російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили. 

"Його (Путіна. - Ред.) сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою, яку ми всі надаємо", - додав Радакін.

Водночас, попри те, що проблеми РФ наростають, ймовірним результатом наразі є те, що війна буде тривати протягом тривалого часу, вважає Радакін.

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Між тим, розвідка Британії пояснила ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

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Теми: Путінвійна
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