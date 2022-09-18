Путін провалює свої військово-стратегічні завдання в Україні - оцінка Британії

Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що президент РФ Владімір Путін "провалює всі свої військово-стратегічні цілі" в Україні, проте війна, ймовірно, затягнеться надовго, незважаючи на нещодавні успіхи українських військових.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

"На самому початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться.

Реклама:

Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що його було переможено раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніша, до нас приєднуються Фінляндія та Швеція", - сказав Радакін.

За його словами, російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили.

"Його (Путіна. - Ред.) сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою, яку ми всі надаємо", - додав Радакін.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, попри те, що проблеми РФ наростають, ймовірним результатом наразі є те, що війна буде тривати протягом тривалого часу, вважає Радакін.

Між тим, розвідка Британії пояснила ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти