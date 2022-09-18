Путин проваливает свои военно-стратегические задачи в Украине - оценка Британии

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что президент РФ Владимир Путин "проваливает все свои военно-стратегические цели" в Украине, однако война, вероятно, затянется надолго, несмотря на недавние успехи украинских военных.

Об этом он заявил в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет.

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Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден ранее. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция", - сказал Радакин.

По его словам, российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы.

"Его (Путина. - Ред.) силы слабые на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем", - добавил Радакин.

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В то же время, несмотря на то, что проблемы РФ нарастают, вероятным результатом пока является то, что война будет продолжаться в течение длительного времени, считает Радакин.

Между тем, разведка Британии объяснила ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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