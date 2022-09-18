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Путин проваливает свои военно-стратегические задачи в Украине - оценка Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:01

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что президент РФ Владимир Путин "проваливает все свои военно-стратегические цели" в Украине, однако война, вероятно, затянется надолго, несмотря на недавние успехи украинских военных.

Об этом он заявил в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет.

Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден ранее. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция", - сказал Радакин.

По его словам, российская армия всегда имела проблемы с техникой и не имеет достаточного количества живой силы. 

"Его (Путина. - Ред.) силы слабые на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем", - добавил Радакин.

В то же время, несмотря на то, что проблемы РФ нарастают, вероятным результатом пока является то, что война будет продолжаться в течение длительного времени, считает Радакин.

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Между тем, разведка Британии объяснила ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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Темы: Путинвойна
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