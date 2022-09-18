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НАБУ провело обыск у Коломойского - источники

"Украинская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:46
фото источника УП

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского, правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал".

Источник: издание ZN.UA со ссылкой на свидетелей следственных действий и собеседников в НАБУ, Коломойский в комментарии УП

Детали: По данным ZN.UA, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в ценах 2015 года.

По словам свидетелей, представители следствия пришли к олигарху в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Источники ZN.UA в НАБУ факт обыска подтвердили.

В то же время сам Коломойский на вопрос УП, правда ли, что НАБУ провели у него обыски, ответил: "Не слышал".

Впрочем, по данным УП, еще неделю назад Коломойский был в Буковеле.

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По информации ZN.UA, Коломойский пока не проходит по этому делу в качестве обвиняемого, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения относительно финансовых махинаций:

- бывшему председателю правления "Укрнафты",

- бывшему заместителю руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки "Укрнафты",

- бывшему руководителю отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафты",

- бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Дело открыли по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

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Темы: КоломойскийНАБУ
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