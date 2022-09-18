Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ провело обыск у Коломойского - источники

"Украинская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:46
НАБУ провело обыск у Коломойского - источники
фото источника УП

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского, правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал".

Источник: издание ZN.UA со ссылкой на свидетелей следственных действий и собеседников в НАБУ, Коломойский в комментарии УП

Детали: По данным ZN.UA, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в ценах 2015 года.

Реклама:

По словам свидетелей, представители следствия пришли к олигарху в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Источники ZN.UA в НАБУ факт обыска подтвердили.

В то же время сам Коломойский на вопрос УП, правда ли, что НАБУ провели у него обыски, ответил: "Не слышал".

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, по данным УП, еще неделю назад Коломойский был в Буковеле.

 

По информации ZN.UA, Коломойский пока не проходит по этому делу в качестве обвиняемого, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения относительно финансовых махинаций:

- бывшему председателю правления "Укрнафты",

- бывшему заместителю руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки "Укрнафты",

- бывшему руководителю отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафты",

- бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Дело открыли по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

Темы: КоломойскийНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Коломойский
Национализация "Альфы", угрозы Коломойского и изношенные доллары - что рассказала ЭП заместитель главы НБУ
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: