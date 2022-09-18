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МЗС Румунії: заяви ексміністра про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 15:06

Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими заяви ексміністра Андрія Марги у публічному просторі щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві румунського міністерства, опублікованій у неділю, її цитую румунські ЗМІ.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - заявило МЗС Румунії.

Міністерство запевнило, що "категорично відкидає" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує злісні наративи, що поширюються Росією. 

"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга, що востаннє працював в уряді у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродніми" кордони України. 

Колишні очільники МЗС Румунії розкритикували заяви Марги.

ВІДЕО ДНЯ

Посольство України в Бухаресті відреагувало на неприйнятні заяви Андрея Марги.

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Теми: війнаРумунія
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