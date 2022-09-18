МЗС Румунії: заяви ексміністра про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста

Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими заяви ексміністра Андрія Марги у публічному просторі щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві румунського міністерства, опублікованій у неділю, її цитую румунські ЗМІ.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - заявило МЗС Румунії.

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Міністерство запевнило, що "категорично відкидає" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує злісні наративи, що поширюються Росією.

"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга, що востаннє працював в уряді у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродніми" кордони України.

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