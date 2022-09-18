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МИД Румынии: заявления экс-министра о "разделении" Украины противоречат позиции Бухареста

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 15:06

Министерство иностранных дел Румынии считает недопустимыми заявления экс-министра Андрея Марги в публичном пространстве относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении румынского министерства, опубликованном в воскресенье, его цитируют румынские СМИ.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующих сегодня международные отношения", - заявил МИД Румынии.

Министерство заверило, что "категорически отвергает" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует злобные нарративы, распространяемые Россией. 

"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга, который в последний раз работал в правительстве в 2012 году, а в советские времена был информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости поделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины. 

Бывшие руководители МИД Румынии раскритиковали заявления Марги.

ВИДЕО ДНЯ

Посольство Украины в Бухаресте отреагировало на неприемлемые заявления Андрея Марги.

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Темы: войнаРумыния
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