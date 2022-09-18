Окупанти влаштовують "вуличні бої" в Херсоні, звинувачуючи ЗСУ - ОК "Південь"

Окупанти намагаються звинуватити українських військових у веденні бездумних вуличних боїв у містах, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона і видаючи її за контрдиверсійні заходи.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Окупаційні війська вдаються до провокацій: вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів, видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення.

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Самі ж терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни...

В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися".

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