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Оккупанты устраивают "уличные бои" в Херсоне, обвиняя ВСУ - ОК "Юг"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 15:42
Оккупанты устраивают уличные бои в Херсоне, обвиняя ВСУ - ОК Юг
иллюстративное фото

Оккупанты пытаются обвинить украинских военных в ведении бездумных уличных боев в городах, устраивая стрельбу на улицах Херсона и выдавая ее за контрдиверсионные мероприятия.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Оккупационные войска прибегают к провокациям: совершая стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, выдают ее за контрдиверсионные мероприятия, пытаясь обвинить Вооруженные силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения.

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Сами же террористические войска обстреливают дома мирных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны...

В оккупированных населенных пунктах усиливают проверки, но теперь уже ищут не только "укронацистов", но и своих, бежавших с поля боя и, переодетых в гражданское, которые выискивают способы эвакуироваться".

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Темы: Херсонская областьоккупация
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