В Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

У Єревані кількасот демонстрантів зібрались на протест у неділю з вимогою виходу Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Перебіг демонстрації транслювали вірменські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Мітингувальники висунули вимогу вийти з ОДКБ, оскільки організація не вжила ніяких заходів для запобігання атак проти Вірменії з боку Азербайджану.

На акції можна було побачити людей з прапорами Вірменії, ЄС, США і України, а також транспаранти з різними написами: "Дякую, США", "Зупиніть злочини азербайджанців", "Ласкаво просимо, Ненсі Пелосі", "Зупиніть новий геноцид".

стоим ждём нэнси



ՀԱՊԿ-ից դուրս pic.twitter.com/vH9iPHd3Ao — Էլեն !! #StopAzeriAggression (@not_Jude_) September 18, 2022

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Протестувальники зібрались у день приїзду до Єревана спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка засудила атаки Азербайджану проти Вірменії.

Пелосі зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.

Говорячи про членство Вірменії в ОДКБ та нещодавню критику на адресу цієї організації з боку Вірменії, Пелосі сказала, що рішення що виходу з цієї організації повинна ухвалювати Вірменія.

В результаті інтенсивних бойових дій, що відбулися 13-14 вересня на вірмено-азербайджанському кордоні, за підтвердженими даними з вірменської сторони загинули 135 військовослужбовців, з азербайджанської сторони - 79.

Детальніше про те, якими подіями позначилося останнє загострення, читайте у статті: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.