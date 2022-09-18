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В Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 16:42
фото vз Twitter

В Ереване несколько сотен демонстрантов собрались на протест в воскресенье с требованием выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ход демонстрации транслировали армянские СМИ, сообщает "Европейская правда".

Митингующие потребовали выйти из ОДКБ, поскольку организация не приняла никаких мер для предотвращения атак против Армении со стороны Азербайджана.

На акции можно было увидеть людей с флагами Армении, ЕС, США и Украины, а также транспаранты с различными надписями: "Спасибо, США", "Остановите преступления азербайджанцев", "Добро пожаловать, Нэнси Пелоси", "Остановите новый геноцид".

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Протестующие собрались в день приезда в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая осудила атаки Азербайджана против Армении.

Пелоси отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

Говоря о членстве Армении в ОДКБ и недавней критике в адрес этой организации со стороны Армении, Пелоси сказала, что решение о выходе из этой организации должна принимать Армения.

В результате интенсивных боевых действий, произошедших 13-14 сентября на армяно-азербайджанской границе, по подтвержденным данным с армянской стороны погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.

Подробнее о том, какими событиями обозначилось последнее обострение, читайте в статье: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

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Темы: Армения
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