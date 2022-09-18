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В Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 16:42
В Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ
фото vз Twitter

В Ереване несколько сотен демонстрантов собрались на протест в воскресенье с требованием выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ход демонстрации транслировали армянские СМИ, сообщает "Европейская правда".

Митингующие потребовали выйти из ОДКБ, поскольку организация не приняла никаких мер для предотвращения атак против Армении со стороны Азербайджана.

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На акции можно было увидеть людей с флагами Армении, ЕС, США и Украины, а также транспаранты с различными надписями: "Спасибо, США", "Остановите преступления азербайджанцев", "Добро пожаловать, Нэнси Пелоси", "Остановите новый геноцид".

Протестующие собрались в день приезда в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая осудила атаки Азербайджана против Армении.

Пелоси отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

Говоря о членстве Армении в ОДКБ и недавней критике в адрес этой организации со стороны Армении, Пелоси сказала, что решение о выходе из этой организации должна принимать Армения.

В результате интенсивных боевых действий, произошедших 13-14 сентября на армяно-азербайджанской границе, по подтвержденным данным с армянской стороны погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.

Подробнее о том, какими событиями обозначилось последнее обострение, читайте в статье: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

Темы: Армения
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