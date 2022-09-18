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Гайдай: Розбиті міста Луганщини зиму не переживуть

Валентина РоманенкоНеділя, 18 вересня 2022, 17:10
Гайдай: Розбиті міста Луганщини зиму не переживуть
руйнування на Луганщині. фото з ТГ Гйадая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії - неможливо.

Джерело: Гайдай у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, російські загарбники нічого не зробили, щоб допомогти населенню відновити розбомблені комунікації та житло.

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Пряма мова: "Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо.

В більшості містяни  будуть намагатися виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.

Звичайно, що будуть ті, хто залишиться в містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалювання будівель будуть використовувати виключно дрова, але приносити їх з лісу небезпечно через мінування, тому будуть рубати парки та дерева у дворах".

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Теми: Луганська область
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