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Гайдай: Разбитые города Луганщины зиму не переживут

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 17:10
Гайдай: Разбитые города Луганщины зиму не переживут
разрушения на Луганщине. фото из ТГ Гайдая

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай отмечает, что провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия - невозможно.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: По словам председателя ОВА, российские захватчики ничего не сделали, чтобы помочь населению восстановить разбомбленные коммуникации и жилье.

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Прямая речь: "Сохраненные дома в городах зима добьет, после воздействия низкой температуры их восстановить будет невозможно.

В большинстве горожане будут пытаться выехать в сельскую местность и зимовать в заброшенных домах.

Конечно, что будут те, кто останется в городах, но мы можем потерять зеленый массив. Для отопления зданий будут использовать исключительно дрова, но приносить их из леса опасно из-за минирования, поэтому будут рубить парки и деревья во дворах".

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Темы: Луганская область
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