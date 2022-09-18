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Гайдай: Разбитые города Луганщины зиму не переживут

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 17:10
разрушения на Луганщине. фото из ТГ Гайдая

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай отмечает, что провести отопительный период на оккупированной Луганщине, именно там, где продолжались активные боевые действия - невозможно.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: По словам председателя ОВА, российские захватчики ничего не сделали, чтобы помочь населению восстановить разбомбленные коммуникации и жилье.

Прямая речь: "Сохраненные дома в городах зима добьет, после воздействия низкой температуры их восстановить будет невозможно.

В большинстве горожане будут пытаться выехать в сельскую местность и зимовать в заброшенных домах.

Конечно, что будут те, кто останется в городах, но мы можем потерять зеленый массив. Для отопления зданий будут использовать исключительно дрова, но приносить их из леса опасно из-за минирования, поэтому будут рубить парки и деревья во дворах".

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Темы: Луганская область
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