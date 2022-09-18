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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 2 загиблих, 3 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 18:03
обстріл Дніпропетровщини 18 вересня, фото з Telegram Резніченка

Внаслідок обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини у неділю загинуло двоє осіб, ще троє дістали поранень.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

 
фото з Telegram Резніченка

Дослівно: "Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.

Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району.

Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів".

 

Деталі: Резніченко повідомив, що в обстріляних громадах є руйнування, їх масштаби уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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