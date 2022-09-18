Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 18:03
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых
обстрел Днепропетровщины 18 сентября, фото из Telegram Резниченко

В результате обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровщины в воскресенье погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

 
фото из Telegram Резниченко

Дословно: "Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены.

Реклама:

Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района.

Россияне после обеда четыре раза ударили по трем общинам района – Покровской, Червоногригорьевской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов".

 

Детали: Резниченко сообщил, что в обстрелянных громадах есть разрушения, их масштабы уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: