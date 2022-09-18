Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых

В результате обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровщины в воскресенье погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

фото из Telegram Резниченко

Дословно: "Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены.

Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района.

Россияне после обеда четыре раза ударили по трем общинам района – Покровской, Червоногригорьевской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов".

Детали: Резниченко сообщил, что в обстрелянных громадах есть разрушения, их масштабы уточняются.