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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 18:03
обстрел Днепропетровщины 18 сентября, фото из Telegram Резниченко

В результате обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровщины в воскресенье погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

 
фото из Telegram Резниченко

Дословно: "Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены.

Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района.

Россияне после обеда четыре раза ударили по трем общинам района – Покровской, Червоногригорьевской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов".

 

Детали: Резниченко сообщил, что в обстрелянных громадах есть разрушения, их масштабы уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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