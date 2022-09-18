У Росії "охоронців важливих об’єктів" після тижневої підготовки направляють на війну – Генштаб

У Курській та Нижегородській областях РФ після тижневої підготовки направляють на війну в Україну людей, яких набрали нібито до підрозділів матеріально-технічного забезпечення і охорони важливих об’єктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території РФ проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації".

В Курській області під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів.

Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів МВС", оскільки після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти