В России "охранников важных объектов" после недельной подготовки направляют на войну – Генштаб

В Курской и Нижегородской областях РФ после недельной подготовки направляют на войну в Украину людей, которых набрали якобы в подразделения материально-технического обеспечения и для охраны важных объектов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украину, на территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации".

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В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомохрана" – якобы в подразделения охраны важных объектов.

Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий".

Детали: Генштаб также сообщает, что на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор в так называемые "подразделения МВД", поскольку после значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

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