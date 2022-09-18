Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России "охранников важных объектов" после недельной подготовки направляют на войну – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 18:58
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В Курской и Нижегородской областях РФ после недельной подготовки направляют на войну в Украину людей, которых набрали якобы в подразделения материально-технического обеспечения и для охраны важных объектов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украину, на территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации".

В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомохрана" – якобы в подразделения охраны важных объектов.

Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий".

Детали: Генштаб также сообщает, что на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор в так называемые "подразделения МВД", поскольку после значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиямобилизациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Контрнаступление на Херсонщине прогрессирует, россияне пытаются отступать

Зеленский: Кому-то кажется, что у нас затишье, но это подготовка

обновленоНепогода на Сумщине: 1 погибший и 8 пострадавших, двухмесячный ребенок без сознания

фото, видеоШмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская

фото, видеоВ Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ

НАБУ провело обыск у Коломойского - источники

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Росcия
Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ
Оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Еленовке и смерти украинского пленника
Эксгумация в Изюме продлится еще две недели, ищут новые захоронения - мэр
Последние новости
09:18
фотоОккупанты ударили по Южноукраинской АЭС - Энергоатом
09:17
Воздушные силы уничтожили штурмовик Су-25
09:06
Шмыгаль в Лондоне встретился со спикером Палаты общин, говорили о преступлениях РФ в Украине
08:57
Руководитель патронатной службы "Азов" – об обмене телами павших, выходе из "Азовстали" и казни "азовцев" в Оленовке
08:51
Харьковщина: из-за ударов оккупантов 2 человека пострадали, 6 человек подорвались на минах
08:17
На Донетчине за сутки оккупанты убили 3 мирных жителей - ОВА
08:00
Россияне попали ракетой во двор в Николаеве, есть разрушения
07:55
фотоОккупанты утром ударили по селу на Запорожье, пострадал 1 человек - ОВА
07:08
Сводка Генштаба: РФ отправила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова
06:38
ISW: Контрнаступление на Херсонщине прогрессирует, россияне пытаются отступать
Все новости...